Dall'Inghilterra - Isolamento applicato molto scrupolosamente, entro la fine del mese la regola sarà rivista. Possibile beffa per il Napoli

"Deroga del Governo inglese per le competizioni europee? Posso dire che Cristiano Ronaldo ha dovuto fare i cinque giorni di isolamento. Al momento l'applicazione è scrupolosa e non prevede deroghe. Entro la fine del mese c'è l'intenzione di rivedere questa regola e renderla più blanda. Se così dovesse essere sarebbe una beffa per il Napoli. Chi viene dall'Italia deve sottoporsi ad un tampone nelle 72 ore precedenti al viaggio e deve prenotare un tampone entro le 48 ore dal momento d'arrivo in Inghilterra. Inoltre deve compilare un modulo in cui si indicano le proprie generalità ed il luogo in cui si soggiornerà, aggiungendo anche gli spostamenti delle ultime due settimane".