Dal Pino: "Era difficile chiudere la stagione. Ora speriamo di riaprire gli stadi al 50%"

"Che anno è stato? È stato un anno complicatissimo, però siamo arrivati in fondo che era la cosa più difficile di tutte". A dirlo è il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ai microfoni di Radio Deejay. "Abbiamo concluso un campionato molto difficile. Le prospettive per l’anno prossimo? Abbiamo ancora tanti temi aperti e ancora molte incognite sulla ripartenza. Certamente molto meglio rispetto all’anno prossimo in cui avevamo una certezza sul dover affrontare una stagione con tutte le problematiche del Covid".

Sulla riapertura degli stadi: "Se è vero, come spero che sia vero, che alla fine di questa estate avremo un numero vaccinati in Italia molto alto con la possibilità quindi di poter tornare ad una vita normale - ha assicurato -. Noi ci auguriamo intanto di riaprire gli stadi perlomeno minimo alla metà del pubblico con la riapertura del campionato ad agosto. Speriamo anche che si riesca ad avere giocatori che possano tornare in condizioni normali rispetto agli altri anni, mentre in questi ultimi periodi è sempre stato estremamente difficile per tutti per le complessità dei protocolli. Poi ci sono i club che hanno grandi difficoltà economiche tutti che chiedono risposte. Le grandi hanno perso molto per la mancanza di pubblico”, ha concluso.