Notizie calcio Napoli - Kristof Terreur, giornalista e corrispondente inglese del quotidiano belga HLN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a BBC Radio 5 Live:

“Mertens? Quando a gennaio il Chelsea bussò alla porta per averlo, lui si era quasi convinto ad accettare. C’è un però: quando in una squadra del sud Italia sei pagato bene e vieni considerato un dio, perchè dovresti cambiare? Sarebbe dovuto arrivare in Premier League come un signor nessuno, mentre in Italia è una star”