Dal Belgio - Mertens vuole restare ed essere al centro del progetto. Milan in vantaggio per Castagne ma un aspetto favorisce il Napoli

Pascal Scimè, giornalista della TV di stato belga,ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le notizie che abbiamo dal Belgio dicono che Mertens vorrebbe restare al Napoli ed essere al centro del progetto di Ancelotti. Se avrà la possibilità di farlo, resterà lì a giocarsi le sue carte. Potrebbe anche prolungare il contratto di un altro anno. Ormai è napoletano. Il Napoli ha avuto diversi problemi sulle fasce con Hysaj e Ghoulam. Castagne potrebbe far comodo ed il calciatore verrebbe volentieri alla corte di Ancelotti. Può giocare su tutta la fascia, sia a destra che a sinistra, alcuni in Belgio dicono che abbia tre polmoni. Aspetta di sapere se l'Atalanta andrà in Champions League e piace anche akl Milan. Se i rossoneri dovessero mancare l'accesso in Champions, allora gli azzurri potrebbero recuperare terreno. Al momento non c'è accordo tra le parti. Malinovskyi è un numero 8 che può giocare anche da regista avanzato. Ha buoni piedi, è mancino ma calcia anche di destro. Secondo me potrebbe far comodo ad Ancelotti. Non so se sarebbe titolare ma ha prospettive".