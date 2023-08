Daino: "Stravolgere questa squadra sarebbe da stupidi, do un consiglio a Garcia"

Notizie Calcio Napoli - L’ex Napoli Daniele Daino è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Futuro Osimhen? La scelta è del giocatore, se ha voglia di andare non penso che al Napoli non possa arrivare un’offerta vicina alle richieste di Aurelio De Laurentiis. Viste le cifre che girano dal calcio arabo non avrebbero problemi a fare offerte monstre per il nigeriano, mi viene da pensare che il suo rinnovo mi è un regalo del presidente ai tifosi. Quello di Kim è stato un sacrificio, potenzialmente è più importante la sua perdita che quella di un attaccante, per sostituire il coreano servirà uno che si integri subito nello schema dell’allenatore. Se io fossi allenatore continuerei il lavoro di Spalletti, sarebbe da stupidi andare a stravolgere una squadra come quella dell’anno scorso”.