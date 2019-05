Da Villareal, Xavi Sidro: "L'entourage di Fornals non conferma l'accordo tra il Napoli ed il calciatore"

Xavi Sidro, giornalista di Cadena SER Villareal, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'interesse del Napoli per Pablo Fornals esiste, per l'accordo tra i club bisogna mettere sul tavolo i soldi della clausola, i 30 milioni di euro circa. Accordo con l'entourage del calciatore? Stamattina ho avuto una conversazione molto rapida con Alberto Toldrà, membro dell'entourage del ragazzo, che non ha confermato l'avvenuto accordo morale tra il Napoli, l'entourage e lo stesso calciatore. Per una situazione più chiara bisognerà aspettare la fine del campionato quando ci sarà una schiarita in merito".