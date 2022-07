Da Udine, Tosolini: “Nessun ultimatum, Deulofeu vuole andare al Napoli! Incredibile ciò che sta facendo in ritiro”

Su Canale 21 è intervenuta anche la giornalista Monica Tosolini (Udinese Blog) che ha fatto il punto sulla trattativa Deulofeu: “Non credo a questa voce di un presunto ultimatum. Lui ha tanta voglia di andare a Napoli, per ora è qui che si prepara con la squadra in vista del ritiro e incredibilmente è uno di quelli che si sta mettendo più in mostra, è stato il primo a segnare e ha chiuso anche le marcature nel 2-2 contro la squadra avversaria. Ha tanta voglia di iniziare la prossima stagione e vuole farlo da protagonista. Ha fatto capire che avrebbe aspettato il Napoli e credo che abbia già messo in preventivo che il Napoli debba fare prima delle cessioni. Lui è convinto, l’accordo l’ha già trovato, con l’Udinese la forbice si è ridotta, quindi mi sembrerebbe strano pensare che abbia lanciato l’ultimatum. Se è sceso in campo De Laurentiis appena verranno ultimate le cessioni annunciate l’accordo lo troveranno".

Sul possibile inserimento di Gaetano nella trattativa: “Gaetano ha già avuto il benestare di Sottil, che avrebbe piacere ad allenarlo. Penso che alla fine si riuscirà a trovare l’accordo. Sappiamo solo che è l’anno in cui Deulofeu lascerà l’Udinese. Ha detto chiaro e tondo che vorrebbe giocare a Napoli”.

Un passaggio anche su Beto, altro calciatore accostato agli azzurri: “Beto non andrà via quest’anno. Ha avuto richieste ma stesso lui si rende conto che un altro anno qui gli farà bene. Sta lavorando su determinati aspetti tecnici in cui deve migliorare e lo sa bene. È uno di quelli che in allenamento restava più degli altri per migliorarsi. La società non ha bisogno di cederlo tanto più se andrà via anche Deulofeu. L’Udinese già dovrà fare a meno di Pussetto e quindi l’addio di Beto significherebbe rivoluzionare completamente il reparto avanzato. Magari l’anno prossimo!”.