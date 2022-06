Da Udine: "Deulofeu è rinato in Friuli: vi rivelo il suo ruolo ideale"

Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Francesco Pezzella, giornalista di Udinese Tv, ha dichiarato:

"Distanza tra il Napoli e l’Udinese per Deulofeu? Non mi occupo del mercato e non posso dare nessuna certezza, posso dire che però Deulofeu è un giocatore che è rinato dopo problemi di natura fisica. Deulofeu interessa al Napoli, probabilmente c’è una trattativa e in quello che si legge un fondo di verità c’è. E’ un giocatore che può interessare a tanti, compreso il Napoli. Per la sua capacità di accentrarsi, andare al tiro e spaccare le difese, nel 4-2-3-1 è nei tre da esterno sinistro”.