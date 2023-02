Da Sassuolo - Ecco l'undici anti-Napoli: le ultime sulla formazione di Dionisi

Stefano Aravecchia, giornalista per La Gazzetta di Modena, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”. Nel corso del suo intervento ha rivelato le ultime di formazione del Sassuolo in vista della gara di stasera contro gli uomini di Spalletti.

Queste le sue parole:

"Berardi? Resta in dubbio, l’infortunio è meno grave del previsto ma l’impressione è che Dionisi non lo voglia rischiare stasera, più probabile Bajrami. Dubbio anche su Defrel-Pinamonti, più probabile che giochi il francese, sul modulo da non escludere il 4-2-3-1 con Bajrami esterno destro, Defrel punta con Enrique sulla trequarti e Laurienté sulla sinistra. A centrocampo Obiang ora da più affidabilità ma è apparso stanco, potrebbe rientrare Lopez. Tressoldi per limitare Osimhen? Penso che ora non ci sia un difensore al mondo che possa neutralizzare il nigeriano, anche se settimana dopo settimana ha guadagnato affidabilità, quindi probabile che giochi lui".