Da Roma, Cericola: "Ecco la probabile formazione anti-Spalletti della Lazio di Sarri"

Il giornalista di Radio Radio Paolo Cericola è intervenuto ai microfoni di Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda sulle frequenze di Radio Marte.

«Napoli-Lazio sarà anche il confronto tra i due allenatori che hanno fatto giocare meglio il Napoli negli ultimi decenni, ma Spalletti sta arrivando laddove non è arrivato Sarri. I numeri di Spalletti sono impressionanti. Mi aveva fatto una straordinaria impressione già nella partita d’andata contro la Lazio, che aveva messo in difficoltà il Napoli per i primi 20-25 min, poi sono venuti fuori gli azzurri con la loro qualità e non c’è stata storia.

La Lazio ha un calendario complicato, il tecnico e l’ambiente sono arrabbiati per questi impegni importanti così ravvicinati. La rosa del Napoli è molto più competitiva di quella della Lazio. Gli azzurri sono strutturati per essere lì, a dispetto dello scetticismo estivo.

Probabile formazione? Sarri ha Casale fuori per squalifica, giocheranno Patric e Romagnoli. La Lazio non ha problemi di infortuni: Radu e Romagnoli hanno recuperato. Non mi aspetto Luis Alberto in mezzo al campo, il centrocampo a trazione anteriore esporrebbe la squadra a rischi. Mi aspetto Vecino, ed una Lazio tendenzialmente più accorta»