Da Monza, Peduzzi a CN24: "Palladino-Napoli? Il club potrebbe offrirgli una cosa. Zerbin sparito dai radar, Popovic mai entrato in condizione"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di MonzaNews Stefano Peduzzi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Raffaele Palladino piace a tanti club, c’erano stati sondaggi dal Milan e sappiamo che piace al Napoli ed è stato accostato alla Fiorentina: pare che non abbia ancora preso una decisione, ma pare sicuro lascerà il Monza al termine della stagione. Domenica la squadra vuole vincere per avvicinare un sogno chiamato competizione europea, sicuramente.

Chi gioca al posto di Pessina? Il sostituto doveva essere Warren Bondo, ma in queste ore è uscita la notizia della sua indisponibilità: Palladino è in emergenza, dovrebbe esserci Akpa Akpro al fianco di Gagliardini, a meno che Palladino non si inventi qualcosa di diverso dal 4-3-2-1.

La probabile formazione del Monza? Di Gregorio in porta, poi Birindelli, Izzo, Pablo Mari e Carboni, Gagliardini con Akpa Akpro, linea a tre con Colpani, Valentin Carboni e Dany Mota. In attacco ballottaggio tra Djuric e Colombo.

Secondo me a fine anno Palladino andrà via, fosse vivo Berlusconi avrebbe avuto qualche chance in più: escludo possa restare, l’ipotesi Napoli è plausibile come quella legata alla Fiorentina o il Torino. Ha sempre detto di essere ambizioso, ha tanti amici a Napoli e rispetto ad altri club potrebbe essergli garantito il lottare per un posto in Champions League.

Perchè Zerbin non gioca? Sembrava dovesse essere un titolare inamovibile, poi è sparito dai radar e per 4-5 partite non ha giocato proprio. Forse non si è ambientato, o Palladino non lo ritiene all’altezza dei titolari: era stato preso per fare il 3-4-2-1, col nuovo modulo gli sono stati preferiti altri giocatori.

Popovic? Palladino è stato chiaro, è arrivato in ritardo di condizione, non era pronto, non l’abbiamo mai visto manco in Primavera: è un elemento sul quale Palladino vorrebbe fare affidamento, ma se non è in condizione è difficile giocare in Serie A.

Di Gregorio? Il suo agente non si è mai voluto esporre, il discorso è diverso da Palladino: il Monza non ha mai venduto un giocatore per motivi economici, tranne Carlos Augusto che voleva una big. Di Gregorio probabile che possa lasciare il Monza, mi risulta che il Milan sia favorito se dovesse vendere Maignan. Di Gregorio tifa Milan, peraltro. Piace alla Juventus e all’Inter, ma al momento la favorita resta la squadra rossonera”