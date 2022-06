Da Milano, Togna a CN24: "L'Inter ha messo Correa sul mercato: può partire con una formula vantaggiosa"

, giornalista di Fc Internews, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Correa è sempre stato un pallino di Simone Inzaghi. l'Inter spese 30 milioni per acquistarlo dalla Lazio la scorsa stagione. Durante questo campionato si è un po' perso anche per tanti infortuni: è questo il problema principale che sta facendo riflettere su Correa. Ha una fragilità muscolare. Con l'arrivo di Lukaku qualcosa cambierà in attacco. Soprattutto se poi dovesse arrivare anche Zhang. Correa è sul mercato, il prezzo è intorno ai 25-30, Magari con un prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere la formula gradita all?inter a chi vorrebbe prenderlo.

Per come gioca Spalletti lo vedrei benissimo perchè il Napoli è una squadra tecnica che predilige il palleggio e gli scambi sul corto. Correa per i colpi che ha infiammerebbe sicuramente il Maradona"