Da Milano, Najjar: "Inzaghi ha fatto le scelte di formazione, sorpresa Lautaro Martinez"

Il giornalista Daniele Najjar è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"L'Inter di Inzaghi contro il Napoli dovrebbe scendere con Onana in porta, e il trio di difesa composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Brozovic sarà sostituito da Calhanoglu, con Mkhitaryan e Barella ai suoi lati. Dumfries e Dimarco confermati, con in attacco il dubbio più grosso. Da capire se giocherà Lautaro o Lukaku in coppia con Dzeko. Inzaghi non ha fatto tanti esperimenti in questi mesi di pausa. La società dell'Inter ha confermato che il club non è in vendita e che c'è forte garanzia per il futuro. Il bilancio però andrà sanato".