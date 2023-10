Da Madrid, Roncero: "Il Napoli di Garcia? Più debole di quello di Spalletti ma in crescita! Osimhen e Kvaratskhelia piacciono a Florentino Perez"

Ultime notizie Napoli - Tomas Roncero, firma storica sul mondo madridista, vicedirettore del quotidiano Diario As, parla del Real Madrid al Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli di Spalletti, che ha vinto lo scudetto, è stato apprezzato in tutta Europa. Com’è stato percepito a Madrid? La squadra di Garcia fa meno paura?

«Il Napoli di Spalletti ha stupito tutti per la forza con cui ha vinto lo scudetto contro squadre come Milan, Roma, Inter, Juventus. Quello di Rudi Garcia sembra una squadra un po’ più debole ma in crescita».