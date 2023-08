Vincenzo D'Angelo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Lozano ha deluso un poco nel suo percorso a Napoli, ci si aspettava di più un goleador. Nell'ultima amichevole è stato l'unico a non entrare e oggi chiuderà il mercato in MLS nella notte italiana, scopriremo domani mattina se si raggiungerà l'accordo con i Los Angeles FC".