D'Amico: "Napoli-Juventus? Il Napoli non può snaturare le sue caratteristiche di gioco"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, agente di Fagioli

“Questi sono due campionati in uno. Stare fermi per due mesi significa fare una preparazione fisica nuova e tenere motivati i giocatori. Sono due campionati completamente diversi. Il Napoli deve temere la cattiveria agonistica della Juventus. Sono tutti super concentrati o per dire una cosa moderna super incazzati. Dopo le problematiche societarie e una classifica difficoltosa la Juve non si è abbattuta ed è proprio l’atteggiamento di questa questa che va tenuta: la Juve ha saputo fare di necessità virtù investendo su dei giovani che hanno grandissime qualità.

Napoli-Juventus? Il Napoli non può snaturare le sue caratteristiche di gioco o le qualità dei suoi grandi protagonisti. Non può ancora cantare vittoria perché il percorso è ancora lungo, ma ha fatto un cammino importante fino ad ora. La battuta d’arresto contro l’Inter deriva dal momento di rilassamento e dai carichi di lavoro svolti in Turchia. Quella contro la Juventus sarà una gara emozionante come lo è sempre stata. Riscoprire questi giovani come Fagioli che hanno qualità è stato un raccogliere i frutti del lavoro fatto. All’inizio Fagioli non giocava, poi quando ti mettono dentro e fai vedere certe giocate ti ritagli il tuo spazio. Con i giovani ci vuole pazienza perché devono maturare sotto tutti gli aspetti. Ci deve essere una sana competizione anche all’interno del gruppo perché se giochi tu, non gioca un tuo compagno.

Ounahi è stato una delle rivelazioni di questo Mondiale. Sembra che ci sia un’offerta da parte del PSG per lui. So che a Giuntoli piace molto e auguro al Napoli e ai tifosi di vederlo in azzurro. Non conta solo l’offerta economica al club”.