D'Agostino: "Zielinski tecnicamente insostituibile, Raspadori può giocare nel 4-2-3-1, ecco dove"

Notizie Calcio Napoli – L’ex calciatore ed allenatore Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Non vedo l’ora che ritorni il campionato, noi siamo molto dediti alle usanze come Ferragosto e Natale, partiamo sempre dopo rispetto agli altri campionati; siamo un po’ accomodanti.

Zielinski verso l’Arabia? Io avrei fatto di tutto per riconfermare il centrocampo dell’anno scorso, è vero che è cambiato l’allenatore ma io giocatori si conoscono. Cambiare interpreti, pur essendo forti, comporta un po’ di tempo. Il Polacco è uno dei pochi che può fare bene sia con il destro che con il sinistro, tecnicamente è insostituibile.

Raspadori largo a destra? Va tenuto vicino alla porta, è un giocatore formidabile nella velocità dei movimenti, lontano dalla porta soffre un po’. A centrocampo c’è Elmas, se dovessi crearmi l’alternativa la creerei davanti, potrebbe giocare sotto punta in un 4-2-3-1. Se vuoi optare per un 4-3-3 potrebbe fare l’esterno, sapendo però che per caratteristiche tende ad accentrarsi per trovare la porta”.