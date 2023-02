D'Agostino: "Un'azione contro lo Spezia è emblematica del Napoli di Spalletti"

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista D'Agostino

“Napoli squadra meno ammonita della Serie A? Strategicamente il Napoli adotta la riaggressione alta per la conquista palla, ciò porta l’arbitro ad ammonire meno chi pressa nella metà campo avversaria. Oltre al fattore possesso palla, che è un punto fermo della squadra di Spalletti.

L’aspetto mentale e la pazienza della squadra, che non perde mai la calma, sono riportate nel gol di testa di Osimhen. Lui è un animale, talmente forte che sfida anche il portiere protratto in alto con le mani. Questo fa capire che la squadra è consapevole di poter far gol in qualsiasi modo”.