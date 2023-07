D'Agostino: "Samardzic al Napoli? Non gli darei subito dal primo giorno la maglia da titolare perchè..."

“Lo Celso? Gli argentini hanno garra e voglia di far bene, è un giocatore molto importante da affiancare a Lobotka nel 4-2-3-1 o con Lobotka ed Anguissa nel 4-3-3: sarebbe un centrocampo ancora più europeo. Samardzic? Gli andrebbe dato tempo per adattarsi in una piazza diversa da Udine, dove non hai le pressioni di Napoli: poi magari mi sbaglio, ma non gli darei subito dal primo giorno la maglia da titolare, oggi il Napoli è il club campione d’Italia e le pressioni cambiano e ciò mi lascia perplesso. Garcia? Il calcio moderno ti porta ad essere camaleontico tatticamente, il mister ha ragione”