Gaetano D'Agostino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non è facile far capire a nuovi calciatori e in particolar modo i centrocampisti, venire a Napoli per partire dietro a Zielinski, Lobotka e Anguissa che difficilmente possono finire in panchina. L'Arabia può essere un fuoco di paglia nel giro di 2-3 anni, stanno girando troppi soldi".