D'Agostino: "Comprensibile lo sfogo di Vigorito, gli arbitri devono comunicare meglio"

Ultime notizie calcio Napoli - "Comprensibile lo sfogo di Vigorito. Gli arbitri comunichino meglio". L'ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc Gaetano D'Agostino, ex centrocampista di Benevento e Udinese. "Ho assistito allo sfogo di Vigorito e Foggia - ha detto D'Agostino a Radio Crc - compendo la loro amarezza, visto quello che è successo e vista l'importanza della posta in palio. Gli arbitri devono utilizzare meglio il Var e soprattutto devono comunicare meglio". Per quanto riguarda la lotta Champions, D'Agostino indica il Napoli tra le favorite. "Gioca un gran calcio - ha detto D'Agostino a Radio Crc - tra gli azzurri segnano tutti. Non si può dire lo stesso della Juve. I bianconeri hanno poca fantasia. Squadra muscolare, quella di Pirlo, che senza le giocate e i gol di Ronaldo fa molta fatica".