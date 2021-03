Cuccureddu: "Il Napoli mi piace, ci sono i presupposti per una vittoria con la Juventus"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli mi piace e la classifica è comunque buona, se vince il recupero con la Juventus scavalca i bianconeri e l'Atalanta in classifica. I presupposti per vincere nel calcio ci sono in tutte le partite, Gattuso sa come preparare gare di questo tipo".