Cuccureddu: “Boniperti voleva che giocassi terzino, da lì è cominciata la storia”

“Ho ancora delle immagini nitide del Mondiale del '78. La prima partita con la Francia ero squalificato, però la fortuna è stata che Cabrini entrò al mio posto. Mi sentivo più centrocampista, avevo una prerogativa del tiro da fuori, quando vedevo la porta mi piaceva. Tornai quando c'era Tardelli e mancava un terzino, a quel punto il presidente Boniperti – a cui devo tanto – disse di metterci me e da lì è cominciata la storia. L'Argentina dominava, quella era una grande squadra”.