Cucci: "Zamparini trattato con infamia: è stato un grande scopritore di talenti. Ricordo che Moggi..."

“Zamparini ha subito tante infamie che non meritava. E' stato un grande scopritore di talenti. Se avesse tenuto qualcuno un po' di tempo in più, il Palermo avrebbe avuto un periodo di splendore diverso. Moggi mi raccontò che Zamparini fino al venerdì era imprenditore, dal sabato non più e pensava già al prossimo allenatore per la propria panchina.