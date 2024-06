Cucci: "Mercato Napoli? Se arrivano offerte demenziali sarebbe demenziale rifiutarle"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Italo Cucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli con Antonio Conte? Una cosa che molti hanno dimenticato è che il Napoli di De Laurentiis non aveva mai mancato la qualificazione all’Europa: prima di tutto bisogna tornarci, possibilmente in Champions League, poi si vedrà. Forse i festeggiamenti sono un po’ esagerati, ma è sintomo di qualcosa che riporta fiducia. Giorni fa ho detto e scritto che la caratteristica fondamentale di Conte è che non dice di aver bisogno di qualcosa, ma chiede giocatori con dei nomi: ha le idee chiare ed è importante che ne abbia già parlato con De Laurentiis e Manna, devono essere giocatori adatti al suo credo tattico. Quando De Laurentiis ha smantellato il Napoli, è nato quello che ha portato lo scudetto: nessuno deve pensare che ci siano indispensabili, se arrivano offerte demenziali sarebbe demenziale rifiutarle e non fare un passo avanti”