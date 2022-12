Cucci: "Mancini, vi spiego com'è diventato calciatore: mi chiamò in lacrime, non voleva lasciare Bologna"

Italo Cucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Debutto Mancini? Arrivò con Macina che aveva numeri brasiliani, ma Roberto aveva qualità di attenzione e spirito di regia importanti tanto da fare carriera. Fu un momento bellissimo a Bologna. Quando stava arrivando in porto la trattativa con la Sampdoria, Mancini mi chiamò perchè voleva restare a Bologna in lacrime. Siamo nel periodo dei 'Pafundi', dobbiamo puntare per forza sui giovani per ripartire".