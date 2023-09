Cucci: "La Macedonia non era insormontabile per l’Italia, la Nazionale corre un rischio grosso"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Italo Cucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La Macedonia non era insormontabile per l’Italia, la Nazionale corre un rischio grosso e non mi ha fatto un grande effetto. Immobile in attacco contro l’Ucraina? Mi chiedo dove sia finito Raspadori, è entrato all’ultimo e mi chiedo perchè Spalletti non l’abbia fatto entrare prima. Non mettiamo Spalletti in discussione, ma non ha esperienza del mondo della Nazionale”