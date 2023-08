Cucci: "Il Napoli aveva la Champions in mano, bisogna lavorare con serenità per gli stessi obiettivi"

Italo Cucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Inutile guardare a quello che è stato quando non ci sono più i protagonisti di ciò che è successo. Oggi è un mondo nuovo e bisogna guardare avanti come se fosse il primo giorno. Il Napoli aveva la Coppa dei Campioni in mano e se le fatta portare via. Bisogna lavorare con serenità con la stessa voglia di raggiungere certi obiettivi"