Cucci: "Giocatori in Arabia? Saccheggiano tutto, ma c'è un aspetto positivo! Sta nascendo un nuovo continente"

Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La nuova maglia del Napoli è molto bella, così come la storia che ha portato alla riconquista dello scudetto. Un momento di trionfo moderno, senza esagerazioni, perché De Laurentiis ha confermato di saper fare le cose per bene.

I soldi dell’Arabia Saudita sono un problema? Questi ormai saccheggiano tutto, quindi attenti anche ad Osimhen. Però va detto anche che stanno dando un mucchio di soldi al calcio italiano che è pieno di debiti e con questi introiti puoi rimetterti in piedi. Non si può restare cog****i tutta la vita, anche in passato in Italia arrivavano vecchi campioni che poi non portavano niente. Ora gli arabi hanno fatto l'esperienza PSG ma non si possono fermare, quindi devono importare il calcio dalle loro parti per avvicinare il pubblico arabo. Ormai c'è un nuovo continente che è l'Eurasia, che comprende l'Europa, l'Asia e i paesi arabi, vi faccio vedere che ci saranno delle competizioni allargate".