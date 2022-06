Cucchi su Mertens: "Magari venisse alla Lazio! Però dalle sue parole si capiscono due cose"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Riccardo Cucchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Cucchi:

“Germania-Italia 5-2? Mi auguro che sia solo un incidente di percorso, ciò che mi ha convinto davvero poco e che mi ha demoralizzato è stata la prestazione della squadra: il risultato è disastroso, ma la squadra è sembrava priva di carattere e personalità.

Mertens? L’impressione dalle sue parole è quella di due binari: parole a cui seguirà un triste addio e che forse Dries non avrebbe voluto pronunciare, dall’altra dire di cercare una squadra porta a pensare che sia interessato a team di grande blasone. Sarei felicissimo se potesse venire alla Lazio di Sarri, ma mi sembra una strada poco percorribile. Vedo Mertens più fuori dalla Serie A che all’interno del campionato.

Politano? Lo vedrei molto bene nel 4-3-3 di Sarri, vedendolo in Nazionale forse qualche rammarico per l’Europeo possa esistere. Credo che i tifosi possano essere dispiaciuti del momento attuale del mercato del Napoli, ma sta nascendo una squadra nuova: sarà interessante capire come inizierà il campionato, credo che il Napoli possa giocarsi di nuovo un posto ai vertici”