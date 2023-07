Cucchi: "Napoli rivoluzionato in tre figure fondamentali, azzurri ancora avanti rispetto alle altre ma..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista:

"Il Napoli quest'anno presenta già molte novità. Il cambio di allenatore e DS, nonché anche il preparatore atletico. Gli azzurri si rivoluzionano in tre figure davvero fondamentali, in attesa di vedere quale sarà la campagna acquisti e cessione. Non vedo però un Napoli dimesso, ma che vuole essere competitivo per un altro Scudetto. Garcia? E' un allenatore che ama il calcio giocato e offensivo, anche se in Italia non sempre è riuscito ad esprimerlo. Si inserirà al Napoli in una scia di successo, ne sono convinto. Gli azzurri non dimenticheranno mica in poche settimane tutto quello che hanno imparato con Spalletti, quindi bisogna essere fiduciosi. Garcia è un allenatore di spessore e sarà all'altezza del ruolo, sarei fiducioso. Il Napoli poi lo vedo ancora avanti, almeno sulla carta, rispetto alle altre. Questo mercato non porterà a grandi rivoluzioni, sono pochi i club con la giusta disponibilità economica. Gli azzurri ripartiranno dalle proprie certezze e dai propri campioni, cosa che le altre rischiano e non faranno in alcuni casi. Quindi sarà un vantaggio per il Napoli. Anche perché il Napoli dello scorso è poco migliorabile, l'organico è di assoluto livello e qualche nuovo innesto servirà più per completare la rosa. Kim? Quando Koulibaly andò via, in molti si strapparono i capelli e poi abbiamo visto com'è andata. Bisogna essere fiduciosi anche adesso. Milinkovic-Savic e i tanti campioni in Arabia? Non mi ha sorpreso, visto che il serbo era in uscita. Le prospettive erano queste, poi economicamente l'Arabia ha presentato cifre che la Lazio non avrebbe mai raccolto altrove. La domanda che mi pondo è: quanti calciatori verranno attratti dalle borse di soldi dell'Arabia Saudita, trascurando la competitività? Tecnicamente mi ha sorpreso la scelta di Milinkovic e di tanti, ma economicamente no".