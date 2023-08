Cucchi: "Napoli, mercato da incorniciare. Dimissioni Mancini? Ecco le ragioni della sua scelta"

Notizie Calcio Napoli – Il collega e radiocronista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

"Chi arriva meglio all’inizio del campionato? Presto per dirlo, non è logico che si inizi il campionato con il mercato in corso, nessuna squadra avrà ancora le rose pronte. Un tempo si faceva la preparazione con le rose già complete, ora è difficile prevedere che tipo di campionato avremo davanti, il Napoli ad ora ha tutto ciò che serve per essere ancora protagonista, il Milan ha fatto tanto sul mercato e l’Inter mi sembra comunque forte. La Juve invece insieme a Roma e Lazio è difficile da decifrare sono però ottimista sulla stagione degli azzurri.

Il mercato del Napoli è da incorniciare per la bravura del club a trattenere i suoi uomini migliori all’infuori della sola cessione di Kim Min-Jae, sono convinto che Garcia sia un tecnico propositivo che può dare tanto al calcio odierno, con questo organico può fare assolutamente bene. Le dimissioni di Mancini mi hanno lasciato sorpreso, non me l’aspettavo proprio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarà stato l’arrivo di alcuni membri dello staff senza che lui sia stato consultato, resta da capire se hanno fondamento le voci che parlano dell’Arabia. Per la nazionale Spalletti sarebbe un’ottima scelta, ma c’è il nodo clausola che non è di facile risoluzione. De Laurentiis ha assolutamente ragione perché le regole vanno rispettate”.