Cucchi: "Lavoro di Gattuso magnifico, in caso di addio il Napoli dovrà sostituirlo a dovere"

Ultimissime calcio Napoli - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Riccardo Cucchi, storico giornalista della Rai. “Gattuso ha svolto un lavoro magnifico sulla panchina del Napoli – ha detto Cucchi a Radio Crc – non era facile rimettere il Napoli in corsa per la Champions dopo tutti i problemi incontrati durante la stagione. Mi piacerebbe se restasse in azzurro. In caso contrario, il Napoli dovrà sostituirlo a dovere. Se il prossimo allenatore sarà più bravo di Gattuso sarà il tempo a dirlo”. Cucchi, come altri, pronostica un successo dell’Atalanta nella finale di Coppa Italia di stasera. “L’Atalanta arriva meglio a questo confronto – ha detto Cucchi a Radio Crc – è bello sapere che stasera sugli spalti del Mapei ci sarà il ritorno dei tifosi”.