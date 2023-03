Cucchi: "La bellezza del gioco di Spalletti tiene tutti incollati al televisore, vi spiego"

Il giornalista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda sulle frequenze di Radio Marte.

«La bellezza del gioco di Spalletti tiene tutti incollati al televisore. Il Napoli deve innanzitutto pensare a chiudere il campionato con la stessa determinazione avuta fin qui.

L’abisso che si è creato con tutte le altre è il risultato di un progetto di lunga durata iniziato con Sarri e che quest’anno, con l’arrivo di giocatori importanti come Kim e Kvaratskhelia e grazie alla sapiente guida di Spalletti, sta trovando consacrazione.

Spalletti-Sarri, sfida a colpi di bellezza? Sì, ma la Lazio non può fermare questo Napoli, non è all’altezza degli azzurri. È vero che ogni partita fa storia a sé, ma in questo momento non vedo squadre davvero in grado di fermare il Napoli.

Si tratta di una sfida suggestiva, emotivamente impattante per Sarri che ritrova il suo vecchio stadio ed è scontro tra la prima e la terza difesa del campionato: sarà interessante vedere come si svilupperà il match»