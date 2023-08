Cucchi: "Il Napoli mi è piaciuto, Garcia intelligente. Su Spalletti in nazionale..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega e radiocronista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Dobbiamo rassegnarci alla trasformazione del calcio, sarà impossibile tornare a quello che era una volta, la prima giornata ha dato indicazioni interessanti. Napoli, Inter, Juve, Milan e Fiorentina hanno fatto vedere cose interessanti. Quest’anno non ci sono state tournee all’estero, tutte hanno lavorato in Italia per farsi trovare pronte e magari anche questo ha influito, ho visto squadre già con identità di gioco ben definite. Il Napoli mi è piaciuto anche nella reazione e la sicurezza con cui ha ripreso la gara, giocano più o meno come lo scorso anno e Garcia è stato intelligente a preservare questo patrimonio.

Idee di gioco simili a quelle di Spalletti, tante palle gol e palleggio finalizzato alla ricerca della rete, trattenere Osimhen è un grande acquisto per il Napoli. Da tifoso laziale sono arrabbiato, complimenti al Lecce che ha meritato ed è stato più concreto. Lazio buon primo tempo ma forse esagerato nel possesso palla, oltre alle tre conclusioni con gol e traversa di Immobile ha tirato poco ed è fragile in difesa, campanello d’allarme in funzione della Champions League, nota positiva la prestazione di Kamada che mi è parso un giocatore intelligente.

Spalletti in nazionale? Ct e allenatore sono due lavori molto diversi. Dovrà poter sfruttare i pochi momenti con cui potrà lavorare con i calciatori e dare un’identità di gioco ai suoi, ho fiducia ma dovrà fare i conti con problemi di natura tecnica, va detto che non abbiamo più i fenomeni di un tempo ma con attenzione pazienza e intelligenza potranno arrivare anche risultati importanti”.