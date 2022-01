Cucchi: "Il campionato è condizionato dal Covid, non falsato! Sono felice del ritorno di Osimhen"

Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Assurdo parlare di campionato falsato, sono d’accordo a dire che è un campionato condizionato dal Covid, ma ormai è così per la vita in generale. Sono davvero felcie del ritorno di Osimhen, è un ragazzo sfortunato che ha dimostrato di avere tanta voglia di tornare a giocare a calcio e ora può farlo".