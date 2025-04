"Il #Napoli non fallisce l' occasione per il sorpasso. Gara di grande carattere contro il #Torino e #McTominay ancora determinante. La corsa e la grinta messe in campo dalla squadra di #Conte dicono di un Napoli che vuole battersi fino all' ultima giornata. #NapoliTorino".

Questo il tweet della storica voce di Radio Rai Sport, Riccardo Cucchi, post Napoli-Torino 2-0.