Cucchi: "Di Marzio raccontava il calcio come pochi: con lui sparisce una generazione di conoscitori di calcio nati per strada"

Riccardo Cucchi, intervenuto a 'Guelfi e Ghibellini' su TMW Radio, ha dato il suo ultimo saluto a mister Gianni Di Marzio:

"Ho avuto il piace di frequentare Gianni e vivevo il calcio attraverso le sue parole. A parte la simpatia e l'empatia, era un vero piacere sentirlo parlare di calcio. Riusciva a spiegartelo in una maniera che riuscivi a capire. Con lui sparisce una generazione di conoscitori di calcio nati per strada e non solo con la teoria. Sentendolo parlare sentivi l'odore del campo. Era straordinaria la sua capacità di capire i giovani e farli entrare nel meccanismo del calcio. Era un profondo conoscitore di calcio e calciatori".