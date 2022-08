Riccardo Cucchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori sarebbe un bel colpo, ma mi sento di frenare sul grande entusiasmo. E’ un giocatore che ancora non conosciamo e non abbiamo visto. Dobbiamo anche capire meglio il suo valore a Napoli. Potrebbe fare il salto di qualità con la maglia del Napoli".