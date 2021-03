Cruz: "Peccato non aver vinto a Napoli. Gol più bello? Contro il Parma in amichevole..."

Napoli Calcio - André Cruz ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"A Napoli mi sono trovato veramente alla grande. Purtroppo non siamo riusciti a vincere perché erano tempi diversi rispetto ad oggi. Boskov? Faceva le cose molte semplici così come Simoni. Dentro dello spogliatoio eravamo dei giovani molto bravi e grandi professionisti. La nostra unione e amicizia ci ha fatto fare belle cose. Scherzava molto con noi e riusciva a eliminare le tensioni. Il mio gol più bello? C’è stato un altro gol contro il Parma, in un’amichevole del pre-campionato, c’era Bucci in porta”.