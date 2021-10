Crudeli: "Napoli nettamente la migliore della Serie A, Milan competitivo ma non ancora al livello degli azzurri"

Ultime notizie calcio Napoli - Tiziano Crudeli, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli al momento è nettamente la squadra migliore del campionato per quanto visto fin qui, lo certificano i dati. Hanno trovato la via della rete undici calciatori e questo dimostra che tutti possono trovare la via della rete. Vedo il Milan competitivo ma non ancora al livello del Napoli, ma può crescere perché ha dei prospetti interessanti. Osimhen è una punta che segna tanto e fa dell'attacco del Napoli uno dei più forti in Serie A".