Cruciani: "Io minacciato di morte dai napoletani! Il motivo? Una battuta..."

Napoli Calcio - Giuseppe Crociani inveisce ancora contro i napoletani. Il giornalista, nel corso di una diretta a Radio 24, si è infatti pronunciato così sulle mentre parlava delle minacce dei no vax: "Lasciateli perdere: pure io sono stato minacciato dai napoletani per una battuta. Alla fine si tratta di quattro cretini che si nascondono dietro una tastiera. Quando ci fu Napoli-Juventus, feci una battuta sulle assenze bianconere dicendo che a parti inverse il Napoli avrebbe chiamato l'Onu per non far disputare il match. Dopo ho ricevuto messaggi di tutti i tipi tra chi mi voleva uccidere e chi mi invitava invece nel non andare a Napoli".