Cruciani attacca Saviano: "Ma quale vento del nord? Ultimi episodi dicono il contrario. Dice solo cazzate!"

Calcio Napoli - Giuseppe Cruciani ai microfoni della trasmissione "La Zanzara" in onda su Radio24 ha commentato le dichiarazioni recenti di Roberto saviano sul vento del Nordche potrebbe danneggiare il Napoli nella corsa scudetto:

"Nei giorni scorsi, l'autoproclamatosi intellettuale, il signor Saviano nei giorni scorsi ha detto parlando del possibile scudetto di Napoli ha detto 'Bisogna vedere se ce lo fanno vincere, il Vento del Nord...". Ma quale potere del Nord? A parte la cazzata, la minchiata che ha detto. Non cito nemmeno gli ultimi episodi calcistici, che vanno esattamente in direzione contraria. Ormai Saviano dice cazz*ate di continuo! Ma quale Vento del nord! Non esiste il complottismo, non esiste alcun vento del nord"