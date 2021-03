Crotone, l'ex presidente Vrenna: "Mi auguro che ADL cambi idea su Gattuso, Juric è da top club"

Raffaele Vrenna, ex presidente del Crotone, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il mio cuore è col Crotone, anche se metà cuore è partenopeo. Sono stato tifoso del Napoli ai tempi di Maradona. Dispiace la posizione del Crotone viste le ottime prestazioni. Mancano giocatori di qualità, ma ci sono state tante partite sfortunate. Gattuso è un grande uomo di spogliatoio, oltre ad essere un grande allenatore è anche un grande uomo. Mi auguro che De Laurentiis riesca a capire il suo reale valore. Juric è da top club, ma gli allenatori non devono avere pressioni”.