Crotone, l'ex pres. Vrenna: "Volevo prendere Gattuso, credo che Juric sia pronto per il Napoli"

Napoli calcio - Raffaele Vrenna, presidente del Crotone ai tempi di Juric e Gasperini, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso? L'ho seguito per portarlo a Crotone prima del suo passaggio al Pisa. Credo che Juric sia pronto per il Napoli e per qualsiasi altro club. Lo conosco bene sia da calciatore che da allenatore. Ha lo stesso gioco e lo stesso carattere di Gasperini".