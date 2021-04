Crotone, Cosmi: "Non so da quanto il Napoli non prendeva tre reti! Noi sfortunati, ci mancava solo il gol di sinistro di Di Lorenzo..."

Ultime noizie calcio Napoli - Serse Cosmi, allenatore del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Riguardavo gli episodi della gara ma solo per curiosità, ad esempio la punizione su Messias perché volevo capire se c'era fallo oppure no. Non l'ho capito, meglio così (ride, ndr). Con la Lazio ne fai due e perdi, con il Torino ne abbiamo fatto addirittura quattro, con il Bologna eravamo in vantaggio di due gol ed abbiamo perso, oggi ne abbiamo fatti tre a Napoli, e non so da quanto accadeva, e ne abbiamo subiti quattro... Il calcio è equilibrio, almeno per me, paghiamo a caro prezzo gli errori che facciamo nella fase difensiva.

Non siamo neanche particolarmente fortunati. Se è seriale la cosa non va bene. Mancano qualità certamente, ma prendiamo dei gol incredibili. Non me ne voglia Di Lorenzo, ma ci mancava solo il suo gol di sinistro. Possesso dal basso? Sono stato uno dei primi a sollevare questa questione. E' una situazione del calcio che è cambiata perché ci sono nuove norme. Prima la palla doveva uscire dall'area sulla rimessa dal fondo, ora invece puoi giocarla e questo ha ingolosito gli allenatori. Non è che non credo nella costruzione dal basso, però ad esempio noi abbiamo subito gol su tre errori in fase di costruzione proprio dal basso. Noi proponiamo la distruzione dal basso. Abbiamo Simy in avanti che di testa la prende sempre: perché non sfruttarlo ed invece far impostare Luperto etc? Dovremmo giocare sugli attaccanti.

Chi consiglierei ad un presidente di un grande club tra Simy e Messias? Junior può giocare in tutte le squadre di Serie A. Fa bene sia la mezzala che la seconda punta. Simy invece è un realizzatore straordinario. In Serie A, pur avendo allenato giocatori di grande livello, nessun mio calciatore ha mai avuto queste capacità realizzative. Messias però ha una classe ed una capacità atletica incredibili".