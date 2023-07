Cronache di Napoli, Altamura: "Zanoli ha bisogno di giocare, ho una sensazione sul futuro di Kvaratskhelia"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Il cambio di Di Lorenzo è un riservissima, il capitano è un cyborg e le gioca tutte, non ha mai bisogno di recuperare. Se Zanoli deve fare la panchina a lui per essere scongelato solo in coppa Italia è meglio vada a giocare, c’è un interesse concreto del Genoa e se il Napoli trova una soluzione a destra allora il giovane azzurro può partire e magari fare un campionato da protagonista. Il Napoli la prossima stagione avrà un respiro sempre più internazionale, i giovani hanno bisogno di giocare, Zanoli è un patrimonio e quindi si può percorrere la strada della valorizzazione.

Kvara ha fatto una grandissima stagione ma la seconda parte non è stata all’altezza, la sensazione è quella che con un contratto lungo il Napoli non abbia fretta di adeguare il suo contratto. Questo però può essere un pericolo perché ha un ingaggio molto basso ed i top club europei hanno già presente il suo nome, fossi il Napoli opterei per un adeguamento. La sensazione è che il rinnovo del georgiano sia legato al futuro di Osimhen”.