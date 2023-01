Crollo totale del Milan, il rammarico dei tifosi azzurri: "Scudetto scorso regalato dal Napoli"

Napoli Calcio - Crollo Milan in questo 2023. C’è ancora da giocare a San Siro e tutto può accadere, ma si registrano intanto cinque partite senza vittoria e un 3-1 netto del Sassuolo live che al di là di tutto sarà difficile ribaltare.

Crollo Milan, rammarico Napoli per lo scudetto 2022

Sui social filtra rammarico tra i tifosi del Napoli. E ovviamente non per questa stagione considerando la fuga partenopea, piuttosto per la scorsa e per quei passi falsi in casa nel finale di stagione. “La dimostrazione che lo scudetto dell’anno scorso è stato un regalo di Napoli e Inter”, scrivono molti tifosi sui social in questi minuti. Ma molti altri preferiscono mettersi alle spalle il passato e guardare al futuro, accogliendo con entusiasmo questo risultato.