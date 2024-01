Crisi Barcellona, Deco: "Esonero Xavi? Ha la piena fiducia del club"

Ultime news calcio - Situazione difficile in casa Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Questa sera è arrivato il duro ko nel Clasico con la vittoria del Real Madrid per 4-1 in Supercopa.

E a margine della finale di Supercoppa di Spagna, giocata a Riyad in Arabia Saudita, ha parlato il direttore sportivo del Barcellona, Deco, a cui è stato chiesto se l'allenatore Xavi fosse a rischio esonero, questa la risposta a Movistar:

"Le domande su Xavi non hanno senso: ha la piena fiducia di tutto il Barça, di tutti noi. Questa sconfitta non cambia i nostri piani. La realtà è che in questo momento non possiamo prendere giocatori".

E Xavi in conferenza stampa ha dichiarato:

"Dobbiamo essere molto autocritici oggi. Sono pronto a sopportare tutte le critiche meritate. Ci scusiamo con i tifosi, sono il principale responsabile e ci prendiamo le critiche. Siamo andati malissimo. Non siamo stati all'altezza della finale. È un duro colpo ma credo nel progetto e in me stesso".