Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta la prima giornata di campionato soffermandosi sulla potenziale candidata allo Scudetto. Questo il suo messaggio su Twitter:

"Il campionato è iniziato ma all’Udinese non lo hanno comunicato. La Juve, come scritto una settimana fa, è la favorita per lo scudetto. Napoli solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la punta. Lazio ieri senza difesa. Oggi, Milan!"